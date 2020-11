Família Dias abraça Sardelli no Zanaga

Acompanhados por Paulinho Dias, pai do vereador Juninhor Dias/MDB, e de apoiadores os candidatos a prefeito e vice, Chico Sardelli e Odir Demarchi, têm feito caminhadas no Zanaga nós últimos dois dias.

As visitas a casas e comércios têm ocorrido na companhia de Paulo, que é pai do vereador Juninho Dias, e de apoiadores do parlamentar, como Rafael Beri e Anderson KBÇA.

“A receptividade tem sido incrível, são muitas pessoas falando diretamente, olhando no olho, e discutindo propostas para que Americana avance e se desenvolva”, disse Chico.

O candidato destacou ainda que suas propostas de descentralizar os serviços públicos, a cultura, a saúde, etc., foram muito bem recebidas durante as visitas. “O Zanaga, e o pós-Anhanguera em geral, exigem projetos e ações específicas, voltadas diretamente para as necessidades locais.”