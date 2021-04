Família faz campanha por criança com grave alergia a leite

A família do pequeno Benício, que tem uma grave alergia a proteína de leite animal, está realizando uma campanha por ter a necessidade de comprar um medicamento importado por causa da gravidade do quadro. Ele mora no jardim dos Lírios em Americana.

A vakinha para ajudar, onde também é narrada a história de Benício, é AQUI NESTE LINK.

“Precisamos comprar injeçao de adrenalina pois em uma demora de atendimento é a unica coisa que pode salvar a vida dele”, narrou o pai Jefferson Gomes Camacho. “Já quase perdemos ele três vezes por conta de ingestão acidental de alimentos que não diziam ter leite e tinham… e a única solução em caso de demora de atendimento é com a caneta de adrenalina que infelizmente é apenas importada e não disponibilizada pelo SUS”.