FAM recebe grupo de mulheres atendidas pelo Instituto Rosa do Bem

Uma tarde especial no auditório da Faculdade de Americana, o grupo Rosa do Bem realizou uma reunião com cerca de 30 mulheres para a apresentação das parcerias com a Faculdade de Americana e o Instituto Patrícia Lacombe.

A Faculdade de Americana em parceria com o Rosa do Bem oferecerá atendimento gratuito para as mulheres atendidas pelo programa nas áreas da psicologia, nutrição e fisioterapia. A coordenadora do curso de Psicologia da FAM, Aracele Tomiato explica que a Faculdade de Americana oferecerá todo o acolhimento para as mulheres do projeto.

“Um dia muito importante para a FAM e para o Instituto Rosa do Bem, estamos ansiosas pelo início desta prestação de serviço em todos os cursos participantes da parceria”, disse.

O evento também contou com a parceria entre Rosa do Bem e Instituto Patricia Lacombe, que oferece uma metodologia única de cuidados e tratamento para prevenção de patologias ortopédicas, além da divulgação do aplicativo Fisio Club, um aplicativo para oferecer tratamentos para todas as pessoas em todo o Brasil. Saiba mais em: patricialacombe.com.br.

“São oferecidos diversos tipos de protocolos para o corpo todo e a ideia é que as pessoas que não tenham um plano de saúde, condição de fazer um tratamento, possam ter acesso tratamento de qualidade”, disse Patricia Lacombe.

Para Maria Fernanda Meneghel, idealizadora do Programa Rosa do Bem, hoje foi um dia muito importante para a realização de um sonho pelo apoio que o programa receberá da FAM e do Instituto Patricia Lacombe.

” Um evento importante pelo apoio que estamos recebendo da FAM, pelo profissionalismo e por tudo o que a FAM representa, além é claro do lançamento da parceria com a Patricia Lacombe, que oferecerá também mais saúde e bem estar para uma vida mais saudável”, comentou.