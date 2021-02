FAM oferece gratuitamente Programa de Reabilitação Pós Covid

A Faculdade de Americana, através da Clínica de Fisioterapia da Instituição, oferece gratuitamente uma avaliação e reabilitação para quem contraiu o novo coronavírus e ainda sofre com sequelas da doença. As vagas para os atendimentos são limitadas e não precisa de encaminhamento médico.

Os atendimentos são realizados pelos alunos do curso de fisioterapia sob supervisão dos professores da área e acontecem às quartas e quintas-feiras no período da tarde. Para agendar o atendimento, ligue: (19) 3465-8100.

Os pacientes que entram no programa de Reabilitação Pós COVID passam por uma avaliação fisioterapêutica onde são identificadas as necessidades e dificuldades do indivíduo. Após este procedimento, o paciente recebe um programa de exercícios específicos para melhorar a força e consciência da respiração ou exercícios de resistência muscular global com exercícios na bicicleta, uso de pesos, entre outros.

“Fomos notando uma necessidade de colaborar com as pessoas que passaram pela Covid-19 e sofrem agora com problemas não só respiratório, mas também de limitação física no pós covid, como cansaço e fadiga muscular”, comentou a coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade de Americana, Adriana Pertille.

Claudival Jorge (58) contraiu o coronavírus e ficou internado por dois dias. Ele conta ainda que fumou durante muito tempo e o cansaço no dia a dia era grande. ” Estou há uns 3 meses tratando na FAM, o atendimento está sendo ótimo, sentia muito cansaço, já melhorei mais de 50%”, comemorou.