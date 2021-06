FAM e Unisal terão vacinação no sábado; mais vagas abertas

Americana abriu mais 1.500 vagas para a estratégia de vacinação da Covid-19 que será realizada neste sábado (19/6), em dois locais: na FAM e na Unisal. O agendamento já pode ser realizado a partir desta quinta-feira (17) no site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentosaude.

Serão oferecidas 500 doses no posto de vacinação da FAM e mais mil doses no da Unisal, que funcionarão das 8 às 16 horas, para pessoas que pertencem ao grupo de 50 anos ou mais.

No dia da vacinação, a pessoa deve levar um documento com foto e um comprovante de endereço no próprio nome.