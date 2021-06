Vereadores detonam falta de punição em casas noturnas de Americana

A sessão desta quinta-feira em Americana foi marcada por duras falas de vereadores em relação à falta de punição em estabelecimentos que não estão respeitando as regras do Plano SP durante a pandemia, além da falta de atitudes mais drásticas do poder público para conter o avanço do contágio do coronavírus na cidade.

O assuntou foi ‘levantado’ após o presidente da Câmara, Thiago Martins (PV), exibir um vídeo do médico Dr. Ivan Dantas, falando do cenário do coronavírus em Americana. Os vereadores citaram, principalmente, a realização de festas com aglomeração em casas noturnas – que ainda não foram autuadas pela administração.

Líder de governo do prefeito Chico Sardelli (PV) na Câmara, o vereador Thiago Brochi (PSDB), foi bastante incisivo ao falar que vai levar até o prefeito a necessidade de atitudes mais drásticas para que os estabelecimentos passem a respeitar as regras de forma efetiva. “Está na hora de mexer no bolso e cassar o alvará”, disse Brochi.

Médico do Hospital Municipal, o vereador Dr. Daniel (PDT) não só falou da situação do HM, mas também citou o comportamento da população que frequenta os espaços que estão funcionando em desacordo com as restrições. “Tem que ter consciência também do frequentador. Cada um tem que ter sua própria responsabilidade”, disse o médico que também afirmou que o sistema de saúde da cidade está “colapsado”.

“Infelizmente, o número de contaminados aumentou e o número de pacientes internados em enfermarias e de pacientes internados na UTI Covid mais do que triplicou. O meu medo é que chegue um momento em que morra gente sem a mínima chance de chegar perto de um respirador, de um medicamento ou de um tratamento digno para tentar salvar a sua vida”, explicou o médico.

Já o presidente da Câmara, Thiago Martins (PV), “mandou recado” para os donos dos estabelecimentos que desrespeitam as regras decretadas. “Está faltando respeito e coerência”, disse.

O vereador Gualter Amado (Republicanos) falou da “injustiça” com os comércios que estão respeitando as regras. “A gente sabe que são sempre os mesmos (que desrespeitam), será que eles já foram punidos?”, disse o parlamentar.

Veja trechos da discussão que aconteceu nesta quinta, durante a sessão: