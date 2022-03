Falta de asfalto afeta trabalho do DAE

Falta asfalto afeta os trabalhos do DAE Americana.

A Prefeitura informa que as empresas prestadoras de serviços ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) e à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos comunicaram que a Petrobrás não está entregando o CAP – Cimento Asfáltico de Petróleo, material utilizado para a composição de massa asfáltica. Segundo as empresas, não existe previsão de nova produção para o Estado de São Paulo e a Petrobrás é a única fornecedora.

Em razão disso, os serviços realizados no município que necessitam do CAP, como pavimentação, tapa-buraco e reparo de pavimentação asfáltica após serviços do DAE, estão comprometidos, não sendo possível cumprir os prazos estabelecidos.

A Prefeitura vem cobrando uma solução e as empresas estão verificando a disponibilidade do material em outros estados, por isso, existe a previsão de solução do problema para as próximas semanas.