Falta d’água. Chuva não aparece, mas tempo esfria

Conforme previsão do Climatempo da semana passada, a chuva deveria ter aparecido a partir de sábado à tarde e seguir até este terça-feira (22), porém não foi o que aconteceu.

Apesar da chuva não ter chegado, o problema da falta d’água em Americana deve se normalizar pelos próximos dias com a queda da temperatura. Segundo o diretor do Departamento de Água e Esgoto, Carlos Zappia, a ausência de água nas torneias dos americanenses é decorrente, principalmente, pelo alto consumo dos últimos dias – que está ligado ao calor intenso.

Com a queda das temperaturas, a tendência é que a população use menos água, o que permitirá que os reservatórios tenham tempo suficiente para se recuperarem. O tempo volta a esquentar a partir de terça-feira exigindo novamente o uso racional da água para que não falte nas torneiras. O diretor do DAE pediu à população que evitem lavar quintais e carros, por exemplo.

Veja a entrevista completa de Zappia aqui.