Falta d’água chega ‘ao limite’ esta terça

Americana terá uma terça-feira de apostas com relação ao futuro do abastecimento de água e o peso do tema na campanha eleitoral. O problema se intensificou nas últimas semanas de muito calor e o DAE anunciou que o dia será de abastecimento zero em toda a cidade.

Em plena campanha eleitoral, o assunto ganha corpo e soluções precisam ser apresentadas. O governo Omar Najar/MDB aposta na paciência e aponta que medidas vêm sendo tomadas para diminuir o peso do problema para toda a comunidade.

A oposição ao governo ainda ‘bate pouco’ no tema, em parte por conhecer pouco o que acontece no DAE e em parte por ter sido governo em algum momento nas décadas recentes.

EM GRUPOS DO WHATSAPP a reclamação começa a ser mais forte com indignação e até ameaças de processos ou pedidos de intervenção junto ao Ministério Público. A semana ainda está no começo e, para o DAE, seria muito importante não se demorar muito a atual estiagem.