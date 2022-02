A tradicional loja de roupas Fallacci vai fechar as portas após 36 anos no mercado. Hoje, a marca possui duas lojas no centro de Americana, uma no calçadão e uma na Rua José Alves da Cunha.

A loja da Rua 30 de Julho fechará no mês de fevereiro, já a matriz, funcionará até o fim do estoque, com prazo máximo até o mês de maio.

As duas unidades estão com descontos de 50% em todo o estoque.

“Estamos nos despedindo…aproveite para encher o seu closet de Fallacci!

Agradecemos a todos os clientes pelo carinho e fidelidade, durante a nossa linda trajetória.”