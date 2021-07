“Fale com Juninho Dias” tem participação do secretário de obras

Na edição do programa “Fale com Juninho Dias” desta quarta-feira, o parlamentar fará a live de respostas com a presença do secretário municipal de obras, Adriano Camargo.

Segundo Juninho, a ideia é trazer a população para perto do poder público por meio da informação, e a presença dos representantes das secretarias do município agregam essa proximidade e transparência entre o serviço público e os anseios da população.

O programa, que caminha para a sua quarta edição, começará às 19h nas redes sociais do vereador e as perguntas podem ser feitas também em suas redes sociais e no WhatsApp (19) 98409-9069.