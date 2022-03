Falcões se exibem para câmera de monitoramento da Anhanguera

Dois falcões pousaram em frente à câmera de monitoramento de tráfego localizada no km 97 da Via Anhanguera (SP-330), em Campinas, por volta das 16h45 desta sexta-feira (4/3). É comum o registro de aves neste local. O equipamento já filmou tucanos e diversas espécies de gaviões, por exemplo.

Atualmente o Sistema Anhanguera-Bandeirantes conta com 106 câmeras de monitoramento de tráfego, capazes de cobrir quase 100% do trecho administrado pela CCR AutoBAn, concessionária que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).