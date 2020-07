Pandemia. Livro de 1981 tido como profético

Ficha Técnica

Título: Os olhos da Escuridão

Título original: The Eyes of Darkness

Autor: Dean Koontz

Editora: Citadel

Edição: 1ª edição: Abril 2020

Páginas: 272 páginas

ISBN: 978-65-5047-038-8 (físico) / 978-65-5047-039-5 (e-book)

Preço: R$ 44,90 (físico) / R$ 31,90(e-book)

Sobre o autor: Dean Koontz, autor de vários best-sellers de ficção nos Estados Unidos, vive no sul da Califórnia com sua esposa, Gerda, sua golden retriever, Elsa, e os espíritos de seus pets, Trixie e Anna.