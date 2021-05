Fakenews leva professores -47 a buscar vacina na UBS

Uma onda de fakenews (notícias falsas) levou professores com menos de 47 anos a buscar vacina na UBS da Vila Gallo em Americana na manhã desta segunda-feira. O boato começou a circular este domingo (dia 2/05) com os professores sendo informados que haviam doses prestes a vencer da vacina do Covid-19 em Americana.

A informação era de que a prefeitura teria liberado o site para cadastro dos professores com menos de 47 anos (grupo ainda não vacinado). Alguns professores foram até a UBS Vila Gallo e foram informados que se tratava de uma fake news. A informação inicial era que o site da prefeitura havia sido invadido, mas a prefeitura nega essa informação e afirma que o boato foi espalhado por grupos sem ter qualquer relação com o agendamento oficial.

Professores ouvidos pela reportagem disseram que foram pela manhã à UBS porque havia sido feito o agendamento.

Segundo a professora Jessyca Barros, que foi ao local após ter feito o agendamento, “é muito frustrante para nós, profissionais da educação abaixo de 47 anos não termos recebido a vacina ainda. Estamos trabalhando presencialmente nas instituições diariamente, uma fake news como essa nos deixa tristes e ainda mais inseguros, já que nos trouxe a esperança de sermos imunizados também.”