Circula em grupos de whatsapp a imagem acima, apontada como Fakenews do lockdown em todo o estado. Abaixo a nota do governo do Estado de São Paulo.

É falsa a mensagem que informa sobre lockdown no Estado de SP a partir de quarta-feira (17).

☑️ O Governo de SP determinou, entre os dias 15 e 30 de março, a adoção da Fase Emergencial do Plano SP.

Saiba + http://bit.ly/fasemergencial