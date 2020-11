Fakenews fala em fraude na eleição em Americana

Um perfil popular no facebook em Americana, cujo responsável foi candidato a vereador, afirmou nesta terça-feira que houve falta de 7 mil votos no final da eleição- sem qualquer comprovação. A dúvida vem de candidatos que acreditam que tiveram votos ‘tirados’ porque somaram mais nas filipetas do que o total registrado pela somatória do TSE. O perfil Americana Mil Grau afirma também que “Partidos irão ao cartório eleitoral em Americana e convida todos que se sentiram lesados à comparecerem”.

REZENDE DIZ CONFIAR NO SISTEMA– Candidato a vice na chapa de Giovana Fortunato/PDT, Welington Rezende/Patri acredita no sistema, mas não tira os direitos dos que duvidam. “Não posso dizer isso (de fraude). Acredito no processo eletrônico até provar ao contrario, mas muitos candidatos a vereador não so do meu partido como de outros acreditam que seus votos foram menos do que eles tinham contabilizados”.