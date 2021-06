Fakenews da moeda que gruda no braço da vacina

Fakenews– Vacina contra Covid-19 é magnética, tem chumbo, microchip, nanopartículas e faz com que moedas grudem no braço de vacinados. Nos últimos meses, a maior esperança dos brasileiros tem sido a vacina contra a Covid-19. Mas se engana quem pensa que a vacinação irá resolver todos os problemas da pandemia. Isso porque as fake news sobre a vacina tem incentivado muita gente a não se vacinar.

Depois de semanas sem muitas informações falsas sobre os imunizantes contra a Covid-19, parece que os disseminadores de fake news resolveram voltar com tudo. E de acordo com uma história que está circulando nas redes sociais, as vacinas estariam causando problemas com magnetismo.

Segundo vídeos que estão sendo compartilhados por aí, pessoas que tomaram o imunizante contra a Covid-19 estariam apresentando um campo magnético ao redor do local da vacina. A prova ficaria por conta de inúmeras moedas que ficariam grudadas no braço das pessoas. E ainda de acordo com a história, as explicações seriam diversas: a presença de chumbo na vacina, imunizantes feitos com líquido magnético, a presença de nanopartículas nas vacinas etc.