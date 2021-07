Fakenews circulam antes da onda de frio

Uma onda de fakenews anteciparam esta terça-feira o medo da chegada da mega onda de frio que deve bater na região a partir de quinta ou sexta-feira. As cidades da região (Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa) se preparam para proteger os mais frágeis e a expectativa é que a sensação térmica possa bater os 0 graus na região- no que seria o maior frio do século.

A onda de frio é real e vai aportar por aqui. A principal fakenews que circulou falava em chuva de granizo em Campo Mourão (PR) e que estaria chegando em SP.

Nas imagens, uma forte chuva de granizo atinge um gramado de uma propriedade que aparenta ser rural. Junto ao vídeo, mensagens dão conta de que a chuvarada seria consequência da onda de frio que deve chegar ao Sul do Brasil. Os textos apontam, na sua maioria, que o caso teria ocorrido em Campo Mourão (PR). Leia a mensagem que circula online e assista ao vídeo:

Olha o frio chegando no Paraná. Chuva de granizo hoje em Campo Mourão – Paraná, causada pela onda de frio que está vindo do Sul e que promete chegar em São Paulo nesta quarta feira. Se cuidem e que Deus proteja os moradores de ruas e em barracos nas comunidades e favelas. Se tiver um agasalho ou um cobertor sobrando, DOE para quem precisa. COMPARTILHE