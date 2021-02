Fake news: fevereiro será o mais quente da história

Circulou durante o último fim de semana de janeiro a notícia de que o mês de fevereiro que está começando seria o mais quente de todos os tempos. Vários meteorologistas da Climatempo receberam esta notícia, encaminhada por amigos, que pediram ajuda para saber se a notícia era verdadeira. A Climatempo vem a público esclarecer que essas mensagens sobre o fevereiro mais quente de todos os tempos e o equinócio de 5 dias são fake news.

A falsa notícia credita as informações ao Instituto Nacional de Meteorologia, que é um órgão sério e que não publicou nenhuma nota técnica sobre a previsão de calor excepcional em fevereiro de 2021.

O site Boatos.org comentou esta fake news

Fake news meteorológica: fevereiro mais quente da história

O site Clima ao Vivo alertou sobre a falsidade da notícia sobre o fevereiro mais quente da história, mas no ano de 2019. Veja como as publicações de fake news se repetem! Uma busca simples na internet bastaria para concluir que a notícia não tem fundamento.

Fake news: fevereiro mais quente da história e equinócio de 5 dias

Para provar que a questão do equinócio de 5 dias é uma notícia falsa, basta lembrar que o equinócio é um evento astronômico associado à primavera e ao outono. Estamos no verão! O equinócio tem dia, mês, hora, minuto e segundo para acontecer. O equinócio da primavera acontece nos dias 22 ou 23 de setembro. O equinócio de outono em 2021 vai acontecer no dia 20 de março, às 6:38 pelo horário de Brasília.

O que é uma fake News?

Fake News, ou notícia falsa traduzindo para o português, é uma notícia errada, falsa ou inventada por alguém para confundir outras pessoas. As fake news são em geral publicadas em redes sociais como Facebook, Instagram e pelo WhatsApp.

O mais comum é encontrarmos fake news sobre assuntos de política ou de economia, mas também temos fake news científicas, e muitas delas atualmente estão confundindo as pessoas com informações erradas sobre a pandemia de covid-19, e também temos fake news na meteorologia.

Notícias falsas sobre ondas de calor, furacões que vão atingir determinadas cidades brasileiras, secas extremas são comuns no mundo das fake news. Fevereiro de 2019 será o mais quente da história e o equinócio de 5 dias são fake news já bastante conhecidas.

As fake news atacam e denigrem órgãos públicos, empresas públicas e privadas, ou pessoas públicas, com destaque na imprensa séria. As notícias falsas também causam danos morais e podem desencadear grandes prejuízos econômicos.

A imprensa séria está constantemente combatendo as fake news. Você encontra vários sites que ajudam a checar se uma notícia é falsa ou verdadeira.

No caso das notícias sobre meteorologia, se você não tem um amigo meteorologista, pode consultar a Climatempo. Use o fale conosco que teremos prazer em explicar os fatos meteorológicos, sempre com seriedade.