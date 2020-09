Fake News eleitoral começou em Campinas

Notícias falsas (fake news) já começam a circular. A sociedade espera da Justiça Eleitoral uma rápida e rígida apuração após investigações por agentes públicos; ao final, condenação exemplar dos envolvidos pela Justiça Eleitoral.

Desde a manhã de sábado, 26, foram disparadas mensagens em massa por WhatsApp, uma suposta pesquisa eleitoral de Campinas, feita por um tal “instituto Atlas”. Os números são inverídicos e na relação de nomes de quem não é candidato. Importante destacar que a divulgação da falsa pesquisa, busca induzir o eleitor à erro.

Até hoje, a única pesquisa feita em Campinas, autorizada e registrada no TSE, foi realizada pelo Instituto American Analytics e aponta o ex-prefeito Dr. Hélio na liderança. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº SP-01494/2020. O ex-prefeito lidera nos dois cenários da pesquisa espontânea e dois cenários da estimulada. Já o candidato que é apontado como líder na pesquisa “Fake”, está na única pesquisa registrada e verdadeira, com 2,2% na espontânea e 4,5% na estimulada, o que demonstra a clara intenção de confundir a opinião dos eleitores.

Desde o início de setembro o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) veicula a campanha “Se for fake news, não transmita”. O objetivo é o de conscientizar o eleitor brasileiro sobre a importância de não repassar notícias falsas, com ênfase no impacto negativo desse fenômeno no processo democrático em ano eleitoral.

— O eleitor deve denunciar todo e qualquer tipo de fake news, diretamente no site do TSE (www.tse.jus.br).