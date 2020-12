Fake news da vida Real: compra de seguidores engana a sociedade

Até onde é o limite do que é ou não é Fake news? Nos deparamos com milhares de usuários que compram seguidores e likes levando as pessoas a acreditarem que seus números são reais. O neurocientista, jornalista e especialista em tecnologia, CEO da MF Press Global , empresa de comunicação e mídia social, Fabiano de Abreu alerta para este fator e fala ainda que muitas vezes nos comparamos e nos entristecemos com algo que simplesmente não é real.