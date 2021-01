FAKE NEWS. Butantan avisa que vacina pela internet é mentira

A conta oficial do Instituto Butantan publicou, neste sábado, que a notícia que circula na internet de que a vacina produzida no Brasil está sendo vendida pela internet é falsa. A Coronavac não está liberada para comercialização.

Veja o comunicado:

O Butantan alerta que nos últimos dias vem circulando a informação de que a vacina do Butantan está sendo vendida via internet. Esta informação não procede. A vacina do Butantan ainda não está disponível para comercialização. #fakenewsévírus #Butantan #vacina #coronavac pic.twitter.com/Sga9UwO8Zr

— Instituto Butantan (@butantanoficial) January 9, 2021