Faixas com ‘avisos’ são vistas por bairros de Santa Bárbara

Foto bairro São Joaquim

As faixas com ‘avisos’ sobre “tirar giro” e “roubar na quebrada” também foram vistas em bairros de Santa Bárbara. As faixas teriam sido instaladas no mês de dezembro, quando também foram vistas na cidade de São Paulo e Campinas.

Quando foram instaladas, fotos das faixas viralizaram e dividiram opiniões na internet sobre as instruções que os material traziam. Muitas pessoas concordaram com as instruções de “disciplina”. As faixas não trazem autoria.

As faixas espalhadas devem ser recolhidas pela Polícia Militar e Guarda Municipal a partir desta quarta-feira.