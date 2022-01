Faixas com ‘avisos’ são retiradas pela prefeitura, Guarda e PM

Foto Guarda Municipal

Faixas colocadas em bairros de Santa Bárbara com ‘avisos’ sobre “tirar giro” e “roubar na quebrada” foram retiradas pela Guarda Municipal e Polícia Militar nesta quarta-feira. As faixas haviam sido instaladas nos bairros Parque do Lago, Vista alegre e Romano.

A retirada da primeira faixa foi na Av. Lázaro Gonçalves de Oliveira x Rua Tucanos, a segunda faixa na Av. Ruth Garrido Roque x Rua João Martins, a terceira na Av Antonio Morais de Barros x Rua Do Amor e a quarta na Rua Padre Vitório Fregluglia x Rua Jorge Juventino de Aguiar.

A retirada das referidas faixas ocorreu sem imprevistos para as equipes e a ocorrência foi apresentada no distrito policial.