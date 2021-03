Faíscas entre Saúde x Adm de Leitinho

O médico e secretário de Saúde em Nova Odessa, Nivaldo Luis Rodrigues, o Dr. Nivaldo, publicou em sua página do Facebook nesta sexta-feira (26) um esclarecimento no qual revela não ter assinado um edital que saiu com seu nome no último dia 18. A Prefeitura está contratando uma empresa por mais de R$ 1,5 milhão para serviço de alimentação da área da Saúde.

Nivaldo veio a público e se manifestou garantindo que que assinou o contrato celebrado com a empresa Aldo Alberto de Oliveira Sobrinho ME, no valor total de R$ 1.553.680,00. O secretário disse que “tem circulado nas redes sociais e críticas em relação ao meu nome sobre a assinatura deste processo e contrato para serviço de alimentação da Saúde”.

Os serviços são de “nutrição, alimentação hospitalar, alimentação coletiva com fornecimento de refeições, dietas especiais, manipulação de fórmulas lácteas e dietas enterais destinadas a pacientes, acompanhantes e a servidores e/ou empregados”. Inclui a operacionalização e desenvolvimento das atividades de “produção, fornecimento e distribuição, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico e sanitárias adequadas”.

O edital foi publicado no dia 19 de março, com data de 18, no Diário Oficial do Município. A modalidade empregada pela Prefeitura de Nova Odessa é de dispensa de licitação em favor da empresa. A pergunta que fica é: trata-se de algum mal-entendido ou tem gente ‘passando por cima’ do secretário de Saúde e dando como assinados por ele documentos? Assunto a ser esclarecido.