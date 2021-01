Faganello vai ser diretor geral da Câmara

do NaBocaDoPovo- A Câmara de Nova Odessa ganhou um novo diretor geral: André Faganello (PSDB) assume a função. Ele foi chefe de gabinete do ex-prefeito Bill (PSDB), além de ter ocupado outros cargos no governo.

“Diante do convite feito a mim pelos nobres vereadores eleitos nesse novo mandato, assumo assim o Cargo de Diretor Geral da Câmara Municipal de Nova Odessa. É com grande prazer e satisfação que aceito esse novo desafio”, diz uma publicação feita por ele no Facebook.

A escolha do nome partiu dos 6 vereadores que foram eleitos dentro do grupo tucano. Pelé (PSDB), presidente da Câmara, Tiãozinho do Klavin (PSDB), Wagner Moraes (PSDB), Oseias Jorge (DEM), Levi Tosta (DEM) e Paulo Bichof (Podemos).