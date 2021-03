O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, considerou que a Justiça Federal no Paraná não deveria ter julgado o ex-presidente pela falta de relação das denúncias com os desvios praticados na Petrobras.

Com a decisão, os casos do triplex no Guarujá, do sítio em Atibaia e do Instituto Lula serão avaliados do zero, em Brasília. No momento, Lula recuperou seus direitos políticos, voltando a ser elegível.