Facebook vira foco da disputa de rádios

Seja rádio online ou rádio do ‘dial’, a disputa pela audiência qualificada nas transmissões esportivas da região migrou para o facebook.

Duas rádios ‘de dial’ que apostam no facebook hoje penam e perdem na audiência do ‘face’, que pode ser aferida ao vivo. A REC- Rádio Esporte Clube- que reúne um grupo que se juntou há mais de dez anos para tocar o esporte da antiga rádio Azul Celeste- disputa com a rádio Brasil, de Santa Bárbara d’Oeste e a rádio Clube, ambas no face e no AM, a audiência do ‘povão’ do facebook.

As três transmitiram o jogo Santos e Grêmio esta quarta-feira.