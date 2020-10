Facebook vai proibir propaganda eleitoral na última semana

As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para o dia 3 de novembro e não é a primeira vez que se ouve falar em desinformação veiculada pelas redes sociais e interferência política. Até agora, Mark Zuckerberg manteve sempre uma posição inflexível quanto a uma política apartidária, tendo permitido constantes anúncios com mensagens falsas ou enganadoras tanto no Facebook, como no Instagram, e já tendo sido, por isso, confrontado pelo Congresso norte-americano.

Mas esta quinta-feira, o CEO do Facebook anunciou, numa publicação na rede social, que ia tomar medidas contra as “fake news” durante a campanha eleitoral.

BRASIL- No Brasil, cujas eleições municipais estão marcadas para o dia 15 de novembro, a rede social ainda não se pronunciou. Os candidatos ainda apostam na rede para atingir mais gente e consolidar os votos, ainda mais em tempo de pandemia.