Fábrica de telhas pega fogo às margens da SP

Uma fábrica de telhas pegou fogo e teve todo o galpão destruído na tarde quente desta quarta-feira em Americana. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o caso de incêndio na fábrica que fica às margens da rodovia SP 304 por volta das 13h30 e terminou o atendimento por volta das 16h. O endereço é avenida Marginal, jardim Campo Belo, região da Praia Azul.

Na chegada das equipes foi constatado o incêndio no interior da empresa com as chamas saindo pelo teto e janela e já tinha se propagado para a vegetação vizinha. De imediato foi iniciado os procedimentos de combate e isolamento do incêndio ate que foi totalmente controlado e extinto.

Foram necessários aproximadamente 10 mil litros de áagua do corpo de bombeiros e uma media de 5 mil litros de água e extintores da própria empresa com uma área de 5.300 metros quadrados. Conseguiu-se preservar quase todo o estoque da empresa e a maioria do maquinário.

Integrantes da empresa Ambitar prestaram apoio com equipamentos e água. Segundo informações colhidas no local, o incêndio teve inicio em um misturador de resina com catalisador, se propagando para o telhado e parede lateral quem eram de telhas classificadas como materiais combustíveis.

Nao houve feridos e a ocorrência teve uma duraçao de 2:30h.