Fábio Jr. apresenta show ao vivo do Dia dos Pais

O Dia dos Pais na tela da Band promete ser mais emocionante do que nunca! Neste domingo (9), a partir das 15h45, Fábio Jr. apresenta um show ao vivo direto dos estúdios da emissora em São Paulo, com apresentação de Catia Fonseca. No repertório estarão grandes sucessos que marcaram sua carreira, como “Alma Gêmea”, “Caça e Caçador”, “Só Você”, “20 e Poucos Anos”, e claro, “Pai” – que tem a composição assinada por ele.

Pai de Cleo, Fiuk, Tainá, Krizia e Záion, o cantor adianta que será uma live inesquecível. “Eu e a Band estamos preparando tudo de um jeito bem especial. Vai ser legal pra caramba! Fiquem ligados! Brigaduuuuu!”, avisa o anfitrião, que é considerado um dos artistas mais importantes do país.

O Especial de Dia dos Pais com Fábio Jr. vai ao ar neste domingo, às 15h45, na tela Band, com transmissão simultânea nas rádios Band FM, Nativa FM e Play FM e no canal oficial do cantor no YouTube.