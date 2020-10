Fabiele. Família faz vaquinha após estado vegetativo

A família de Fabiele Martins – que sofreu uma Encefalopatia Hipóxico Isquêmica (falta de oxigênio no cérebro) – está organizando uma vaquinha para arrecadar fundos após serem informados de que Fabiele se encontra com sequelas irreversíveis em estado vegetativo. A família é de Santa Bárbara d’Oeste.

Fabiele foi internada no dia 19/09/2020 com falta de ar, infecção generalizada e gravidez de risco e, já na UTI, foi diagnosticada a falta de oxigenação no cérebro.

No dia 24/10, Fabiele deu à luz. A bebê nasceu prematura e está internada na UTI neonatal. Desde então, Fabiele se encontra inconsciente.

A família receberá Fabiele em casa e por esse motivo realizaram a vaquinha para ajudar nos custos para mantê-la. O objetivo da vaquinha é de R$30.000 e até esta terça-feira foram arrecadados R$8.185,00, sendo mais de 110 doadores.

VAQUINHA