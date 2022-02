FAB demite ‘tenente gata’ do Onlyfans

A FAB (Força Aérea Brasileira) demitiu a primeiro-tenente aviadora da Aeronáutica Acássia Marina Jorge Diniz após descobrir que a militar publicava fotos sensuais e nuas em um perfil da plataforma adulta OnlyFans. Segundo o portal Metrópoles, Acássia foi colocada na reserva não remunerada. A tenente, que serviu às Forças Armadas durante 11 anos, mantinha um perfil com o apelido Caca Diniz e vendia poses de lingerie, biquínis cavados ou seminua

As fotos chegaram à alta cúpula da FAB, que abriu uma sindicância interna para apurar o desvio de conduta da oficial, de acordo com o Metrópoles.

Em decisão publicada na portaria do Gabinete do Comandante da Aeronáutica (Gabaer), em 7 de maio de 2021, o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior assinou a demissão de Acássia.

Atualmente, a ex-oficial se apresenta nas redes sociais como criadora de conteúdo digital, professora de educação física e especialista em nutrição esportiva. Com mais de 15 mil seguidores no Instagram, Acássia presta consultoria esportiva. Ela tem registro no Conselho Regional de Educação Física do Pará.