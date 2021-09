Exposição itinerante com fotos de Augusto Strazdin segue até sexta

Até sexta-feira (24) segue a exposição itinerante “Imagens Reveladas. Tesouros Escondidos” – trabalho de preservação e difusão da coleção do conhecido fotógrafo Augusto Strazdin – na Praça 9 de julho, localizada em frente ao Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”. Executada pelo Centro de Documentação Histórica – Cedoc da Fundação Romi, a mostra poderá ser visitada, das 8 horas às 16h30.

A mostra apresenta 34 fotografias produzidas por Strazdin distribuídas em sete painéis que mostram a trajetória do fotógrafo e o registro que produziu da cidade, além de retratos feitos no seu estúdio “Fotografia Santa Bárbara”. Além disso, foram produzidas 16 imagens de edifícios que Strazdin fotografou no passado para que de forma comparativa o público possa visualizar o antes e o depois como a Igreja Matriz Santa Bárbara, Escola Estadual “José Gabriel de Oliveira”, Escola Estadual “Professor Inocêncio Maia” e ETA 1, entre outros.

Augusto Strazdin (1900-1986) nasceu na Letônia e, em 1927, veio para o Brasil. Como fotógrafo trabalhou em muitas cidades até se estabelecer em Santa Bárbara d’Oeste e, em 1937 montar o estúdio “Fotografia Santa Bárbara”. Por mais de 40 anos produziu muitos retratos, e também fez inúmeras imagens de Santa Bárbara d’Oeste que são de extrema significação para o resgate da memória e da história local, pois, retratam a arquitetura, o cotidiano, a ocupação e o desenvolvimento da cidade.

O material está disponível para pesquisa no banco de dados do Cedoc em cdoc.fundacaoromi.org.br e é apresentado pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, e com o patrocínio da Indústrias Romi, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Exposição “Imagens Reveladas. Tesouros Escondidos”

Até dia 24 de setembro, sexta-feira, das 8h às 16h30

Praça 9 de julho | R. João Lino, 362, Centro

Com informações do Centro de Documentação Histórica – Cedoc da Fundação Romi