Shopping recebe exposição de desenhos Disney e Marvel

O Shopping ParkCity Sumaré recebe a partir de 28 de Setembro a “Exposição de Desenhos Disney e Marvel”. A exposição está montada em uma loja localizada no corredor da loja Renner e pode ser visitada gratuitamente até o dia 31 de Outubro, de acordo com o horário de funcionamento do shopping.

A exposição é realizada em parceria com a escola de desenho Traço Bizarro, que desde 1996 está presente na cidade de Sumaré, ministrando cursos na área artística e Técnica e traz referências do universo cinematográfico da Disney e da Marvel, com ilustrações de diversos personagens e momentos marcantes dos filmes. Os interessados, podem obter mais detalhes sobre a escola Traço Bizarro no site www.tracobizarro.com.br

A mostra conta com 30 desenhos de alunos e professores da escola, produzidos a partir de técnicas como grafite, lápis de cor, aquarela, pastel seco, entre outras.

Os trabalhos foram produzidos durante as aulas dos cursos de Desenho Realista, Desenho Artístico Avançado, Concept Art para Game Design, Mangá e História em Quadrinhos, entre outros oferecidos pela Traço Bizarro.

A parceria entre o Shopping ParkCity Sumaré e a escola Traço Bizarro contribui com a divulgação dos talentos dos alunos, além de levar cultura e entretenimento para os visitantes do empreendimento.

O Shopping ParkCity Sumaré está aberto todos os dias, das 12h30 às 20h30, com a praça de alimentação aberta para consumo no local e o funcionamento dos serviços de beleza, estética e academia, que funciona de segunda a sexta das 6h às 9h e das 17h às 22h, sábado das 10h às 18h e domingo das 10h às 16h.

