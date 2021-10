Exportações brasileiras ao Canadá aumentaram em 15%

Segundo análise da CCBC – Câmara de Comércio do Brasil-Canadá – organização independente sem fins lucrativos, a partir dos dados de comércio exterior no acumulado de janeiro a setembro de 2021, divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Brasil, houve aumento de 15% nas exportações brasileiras ao Canadá, alcançando US$ 3,4 bilhões (FOB) e, ainda, aumento de 10% das importações entre os países. Com isso, o saldo comercial brasileiro é positivo (+ US$1,82 bilhão), 21% maior que no mesmo período acumulado de 2020. A corrente de comércio (Exportações + Importações), entre Brasil e Canadá, teve aumento de 13,5%.

Apresentaram crescimento e colaboraram para com o saldo positivo alguns produtos como “Alumina calcinada”, a primeira do ranking geral, que apresentou aumento de 13% comparado ao mesmo período do ano anterior, totalizando US$ 840,4 milhões e representando 25% do total exportado ao Canadá no período. O Brasil é um dos principais players globais na produção de alumínio, juntamente com o Canadá. A alumina, por sua vez, é o processo de refinamento da bauxita bruta, que é depois transformada em alumínio. A alumina calcinada, ou óxido de alumínio, é utilizada nos segmentos industriais para fabricação de fibras cerâmicas, refratários, peças automotivas, abrasivos para polimentos e polimento de lentes.

Já o capítulo de ferro fundido, ferro e aço, com 14% do share total de exportações ao Canadá, ficou em terceiro no ranking de exportações, apresentando crescimento de 122% em relação ao mesmo período de 2020, totalizando US$ 480,4 milhões. Dentro do capítulo, o código para “Outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, de seção transversal retangular, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono”, foi o principal produto, com crescimento de 127% , totalizando mais de US$ 385 milhões e share de mais de 11% do total exportado ao Canadá no período.

“Açúcares e produtos de confeitaria” ficaram em quarto lugar no ranking geral de exportações por capítulo, com crescimento de 47%, chegando a US$ 316,5 milhões e representando 9,2% do total exportado ao Canadá.

“Café, chá, mate e especiarias” foi o 6º no ranking de exportações ao Canadá, totalizando US$ 86,4 milhões vendidos ao país, aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior e 3% do share.

“Máquinas, aparelhos e materiais elétricos” apresentaram excelente desempenho nas exportações, com crescimento de 40% e quase US$ 46 milhões exportados ao Canadá. Os principais itens são referentes a geradores de corrente alternada, motores elétricos e fios de cobre.

Outros diversos capítulos relacionados à exportação de “produtos de origem animal também apresentaram crescimento notável, somando US$ 66,7milhões em exportações. “Carnes e miudezas comestíveis” foi o maior destaque, em décimo lugar no ranking, com crescimento de 148%, alcançando quase US$ 40 milhões.