Expoflora alerta excursões que o parque segue fechado em 2021

Apesar da ampla divulgação do adiamento da 39ª edição da Expoflora para 2022, os turistas que visitam Holambra buscam informações sobre o evento que, não fosse a pandemia, teria sido iniciado no dia 26 de agosto. A Expoflora alerta os visitantes que o seu parque permanece fechado e nenhum acesso é permitido, nem mesmo para realização de fotos.

Por receber mais de 300 mil visitantes por ano, a Comissão organizadora da Expoflora decidiu pelo novo adiamento do evento para 2022, considerando a necessidade de garantir a proteção sanitária de seus funcionários, colaboradores, parceiros e, principalmente, do seu público. Além disso, os eventos de grande porte ainda estão proibidos no Estado de São Paulo.

A comissão lembra que muitos turistas confundem Expoflora com a própria cidade de Holambra. Nas redes sociais, são comuns as perguntas sobre “se Holambra está aberta”. Ora, Holambra é a cidade onde a Expoflora é realizada. Com o adiamento do evento, o seu parque permanece fechado. No entanto, a cidade de Holambra tem os seus atrativos turísticos, que podem ser visitados. As informações sobre a cidade de Holambra podem ser obtidas no site https://www.holambra.sp.gov.br/