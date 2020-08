Expodeps entra pro calendário turístico do Estado

A Expodeps (Feira de Prestadores de Serviços), de Americana, entrou oficialmente para o calendário turístico do Estado de São Paulo. A partir de agora, ela poderá ser divulgada para todo o Estado de São Paulo e também para o Brasil e exterior, ganhando mais projeção e resultados, como acontece com importantes eventos como o Festival de Inverno de Campos do Jordão, a Marcha para Jesus, o Carnaval, festas do peão, entre outros.

A lei com a inclusão no calendário foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Estado no dia 1º de agosto, e comemorada pela direção da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). De acordo com o texto, a Expodeps será realizada anualmente, no mês de agosto, em Americana.

“Quero agradecer ao deputado Cauê Macris por essa realização para a Acia e para a cidade de Americana. É uma conquista que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, do município e da Acia, em realizar esse evento, que nos enche de orgulho e agora ainda mais, por fazer parte do calendário”, disse Marcelo Antonio Fernandes, subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Americana e 1º vice-presidente da Acia.

Fernandes explicou que o deputado, ao participar de um encontro na Acia no ano passado, captou rapidamente as demandas e conseguiu propor algo que vai contribuir para a Acia, que é a inclusão da Expodeps no calendário turístico oficial do Estado. “Pessoas como você [Cauê Macris] nos enchem de orgulho e nos deixam cheios de esperança para continuar. Continue firme e forte e parabéns pela sua atuação política”, afirmou.

Cauê Macris agradeceu a oportunidade em contribuir com a Acia e com o município de Americana. “A Expodeps é uma oportunidade para dezenas de prestadores de serviço mostrarem seu valor, fazerem negócio e prosperarem no empreendedorismo. Estou muito contente que agora, com a inclusão no calendário oficial, todo esse trabalho vai ganhar força exponencial, gerando mais resultados”, disse o deputado.

A FEIRA

Organizada pelo Deps (Departamento das Empresas Prestadoras de Serviços) da Acia, a Expodeps foi criada em 2015 como uma feira voltada para empresários, empreendedores, investidores e fornecedores da região, de diversos segmentos do setor de serviços, com o intuito de aumentar o networking entre as empresas e fortalecer a economia regional, além de promover palestras e outras ações.

No ano passado, a feira reuniu 3.000 visitantes, recorde histórico. De acordo com os organizadores, o índice de aprovação saltou de 80% para 93%. Os quesitos que receberam melhor pontuação foram: a nova estrutura do evento, estacionamento gratuito, a climatização, serviço de internet e a programação contemplando várias atrações dentro da feira.

Já a Acia, entidade sem fins lucrativos, foi fundada em 1961 e atua em prol do desenvolvimento da classe empresarial de Americana – comércio, indústria e prestação de serviços – representando e defendendo os interesses comuns, de forma eficiente, eficaz, com ética e profissionalismo.