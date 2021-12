Expo Cidade do Futuro prorrogada até 31 de janeiro

A exposição “Cidade do Futuro”, que estreou no Vale do Anhangabaú, na cidade de São Paulo, no último dia 10 de dezembro e acabaria ontem, dia 19, foi prorrogada até 31 de janeiro de 2022.

Totalmente gratuita, a exposição conta com recursos de realidade aumentada, e as obras físicas têm extensões virtuais, pois ao apontar seus dispositivos móveis para as instalações, o público pode vê-las ganhar vida, saindo dos limites do espaço urbano e provendo um novo olhar e uma interação lúdica. As três instalações poéticas de arte-iluminação foram criadas pelos artistas Felipe Morozini, Verena Smit e Marco Loschiavo.

O projeto tem curadoria de Gabriela Splendore, fundadora da Stories Collective e da produtora cultural Cult Art, a tecnologia de realidade aumentada desenvolvida pela More Than Real e o patrocínio da cerveja puro malte Tiger.

“Convidamos artistas brasileiros a pensarem em mensagens inspiradoras, que transmitam a coragem, a liberdade e o otimismo que queremos para os dias que estão por vir. Essas mensagens foram traduzidas em três instalações artísticas que ocuparão espaços públicos na cidade de São Paulo“, afirma a curadora Gabriela Splendore.

“Minha obra O sonho é eterno, a luta diária trabalha a ideia de que nossos desejos, sejam eles pessoais ou sociais são constantes e imensuráveis, com uma subjetividade do tempo perene e uma esmagadora ideia de algo ainda não realizado“, conta Verena Smit.

Já Felipe Morozini trabalha em sua instalação JUNTOS “a consciência de sermos seres coletivos, mas que ficamos separados durante a pandemia. A obra faz uma reflexão que nasceu durante o isolamento, de estarmos SEPARADOS, mas agora, finalmente, JUNTOS“.

Sobre sua obra Tudo que você pode imaginar é agora, Marco Loschiavo explica que “é uma peça que quer provocar a reflexão do espectador sobre o poder que temos de transformar o ambiente em que vivemos“.

“Tiger nasceu nas ruas da Singapura e por isso a cultura urbana e a tecnologia fazem parte da nossa essência. Ficamos felizes de ter essa oportunidade de juntos transmitirmos coragem às pessoas nessa nova fase em que vivemos como sociedade.”, conta o diretor de marketing do grupo HEINEKEN, Renan Ciccone.