Existe hora certa para escovar os dentes?

Uma boa higienização é indispensável para manter a boca mais saudável, longe de consequências indesejáveis, como gengivite, cárie, mau hálito e também a perda dos dentes, problema este que afeta 34 milhões de brasileiros acima de 18 anos, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2019.

Mesmo com as informações cada vez mais acessíveis sobre como cuidar da saúde bucal, ainda surgem dúvidas sobre qual é a melhor maneira de escovar os dentes, qual o tempo ideal de escovação e que tipo de escova é mais eficiente.

Entender e respeitar os procedimentos indicados pelo cirurgião-dentista é a melhor forma de otimizar a higiene da boca e evitar problemas futuros. “O ideal é usar escova de cerdas macias e que a escovação se faça dente a dente, tomando o cuidado de observar se as cerdas estão penetrando nos espaços entre os dentes e no vão da gengiva. O mesmo vale para o fio dental, que deve penetrar no sulco gengival para remover as bactérias que se alojam”, explica o Dr. Marcelo Cavenague, membro da Câmara Técnica de Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CROSP).

A escovação deve ser feita ao menos três vezes ao dia, em especial, após as principais refeições e na hora de dormir, isso evita a proliferação de bactérias que podem causar cárie, por exemplo. É importante também ter atenção ao intervalo de tempo entre a refeição e a higienização da boca. O recomendado é que seja de aproximadamente 20 minutos.

“É preciso entender que não há uma regra, pois, cada pessoa tem suas características, necessidades ou riscos. Escovar os dentes imediatamente após as refeições é indicado desde que o paciente não tenha risco de erosão ácida. Se o risco existe, o melhor é aguardar alguns minutos para que o PH bucal se estabilize e a perda mineral seja menor”, diz o cirurgião dentista.

