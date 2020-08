Que a prática regular de atividades físicas é essencial em qualquer idade, todos sabem. Mas, durante a infância e adolescência, é ainda mais importante para aumentar a força e resistência, ajudando a construir músculos e ossos saudáveis, além de contribuir para controle do peso. De acordo com dados divulgados, em 2019, pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, 16,3% das crianças brasileiras entre cinco e dez anos estavam com sobrepeso; entre os adolescentes, o número era 18%.

Com a pandemia provocada pelo coronavírus, crianças e adolescentes estão mais tempo em casa, já que as escolas ainda seguem fechadas. Com isso, muitos deixaram de praticar exercícios físicos, ficando mais horas sentados na frente do computador ou da televisão. Pensando nesse cenário, o YUp!, aplicativo que oferece mais de 350 videoaulas e 8 mil horas de atividades físicas, listou os exercícios ideais para crianças e adolescentes – e que podem ser feitos sem sair de casa.

Treino de condicionamento físico

Ter um bom condicionamento físico é essencial para que o corpo funcione de maneira eficaz, desde os músculos, vasos sanguíneos, pulmões e coração. Um treino de circuito, com diversas etapas, pode ser feito em casa e não requer nenhum material, basta combinar exercícios aeróbicos e musculares. Os circuitos são curtos – cerca de 30 minutos – e alternam entre agachamentos, flexões, abdominais e burpees.

Yoga

O yoga é uma prática milenar que pode trazer diversos benefícios para crianças e adolescentes, sendo um ótimo aliado na puberdade, período que afeta os hormônios, causando irritabilidade. A prática ajuda a diminuir o estresse, a ansiedade e a depressão. Na internet, há diversos vídeos que podem ser utilizados por quem quer iniciar a atividade, com posições mais simples.

Dança

É uma excelente opção, pois pode ser feita em família e se tornar um momento divertido para os pequenos durante a quarentena. Além de ser uma atividade física excelente, ajuda a corrigir a postura e a melhorar o condicionamento físico, o equilíbrio emocional, a coordenação motora e a flexibilidade.

Pilates

O pilates pode trazer diversos benefícios para crianças e adolescentes, como a melhora da consciência corporal e o aumento da coordenação motora. Para quem pretende começar a praticar em casa, é importante iniciar com posições mais simples e ir aumentando a dificuldade com o passar do tempo, sempre respeitando o limite do próprio corpo.

Alongamento

O alongamento é uma excelente opção em qualquer idade e não seria diferente para crianças e adolescentes. A prática estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo, reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares, melhora a postura e diminui a tensão muscular. Para as meninas, pode ser um grande aliado para amenizar, inclusive, cólicas menstruais. A atividade deve ser constante, de preferência, durante 30 minutos, todos os dias.