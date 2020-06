Executiva negra comanda conta de humorista no instagram

Desde segunda (22), a executiva Jandaraci Araújo está à frente do Instagram do humorista Oscar Filho. Nele, ela apresentou um pouco da sua história, falou sobre racismo, violência contra a mulher, colorismo e o mito da democracia racial, e hoje, acontece a última live. Nela, eles farão um balanço da ocupação, responderão às perguntas e comentários feitos durante estes 3 dias. O encontro está marcado para às 21h no @oscarfilho. Não percam! A ação fez parte do movimento, #VozesNegrasImportam encabeçado pelo grupo Desenquadradas, que desde o dia 7 de junho, tem orquestrado ocupações nas redes sociais de influenciadores brancos de vários setores com vozes negras com o intuito de ampliar seu alcance. Sobre o Oscar Filho (www.oscarfilho) Oscar Filho começou no humor em 2003, sendo reconhecido como um dos precursores do stand-up comedy no Brasil em 2005 fundando o Clube da Comédia Stand-up, responsável pelo movimento inicial em São Paulo. Estreou seu primeiro solo de stand-up, “Putz Grill…”, em 2008, permanecendo em cartaz por 12 anos. Além de ter participado de inúmeros programas e documentários sobre stand-up na TV e internet. Escreveu seu primeiro livro, Autobiografia Não Autorizada em 2014 com prefácio de Danilo Gentili, que deu origem ao seu segundo solo de stand-up “Alto – Biografia Não Autorizada” em 2020. Estreou na TV em 2008 com o programa CQC – Custe o Que Custar, na Band. Em canais fechados, fez um especial de stand-up para o Comedy Central, além de reality e sitcons. De volta à TV aberta, participou do programa Tá no Ar, na Globo. Atualmente, co-apresenta o Programa da Maisa no SBT e na FOX, além de apresentar um programa semanal ao vivo no perfil do Instagram do SBT Online. Sobre Jandaraci Araújo (https://www.linkedin.com/in/jandaraciaraujo)

Janda é Diretora Executiva do Banco do Povo Paulista – primeira mulher desde a sua criação em 1997 a ocupar o cargo -. Acaba de ser convidada por Hugo Bethlem para ser Conselheira Emérita do Capitalismo Consciente Brasil. Também é palestrante, professora de Finanças Corporativas de pós-graduação e consultora. Possui MBA em Finanças e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral. Se especializou em Gestão Estratégica pela Business School e Inteligência Competitiva pela ESPM São Paulo. Janda é conselheira da Women in Leadership in Latin America (WILL), ONG voltada para o empoderamento feminino nas organizações e voluntária no Grupo Mulheres do Brasil e Embaixadora do Mulheres do Varejo. Atua também como diretora financeira da Aristocrata Clube. Coordena o programa Empreenda Rápido, que promove capacitação empreendedora, formalização e microcrédito. Ano passado, palestrou na TEDxSão Paulo. Em setembro, lançará o livro “Mulheres nas Finanças”, pela editora Leader, onde contará sua trajetória e experiências.