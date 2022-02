Excesso de velocidade dos ônibus faz prefeitura ‘enquadrar’ EMTU

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Diretoria de Transportes, solicitou no final de janeiro providências à EMTU/SP – estatal responsável pelo gerenciamento de todo o sistema de Transporte Coletivo Metropolitano da RMC (Região Metropolitana de Campinas) – quanto ao excesso de velocidade de alguns veículos coletivos das linhas metropolitanas (intermunicipais) que atendem a cidade. A estatal já respondeu positivamente aos questionamentos do Município (veja abaixo).

A medida se fez necessária devido às inúmeras reclamações de moradores que chegaram ao conhecimento da Diretoria de Transportes. De acordo com os munícipes reclamantes, os ônibus intermunicipais que trafegam dentro do Jardim Marajoara, por exemplo, estão com “velocidade excessiva”. A preocupação é que o excesso de velocidade possa vir a causar acidentes.

“A partir das reclamações dos moradores, solicitamos à EMTU que os seus motoristas sejam orientados a respeitar os limites de velocidade, bem como sejam conferidos e enviados à Diretoria de Transportes os discos de tacógrafo dos veículos, especificamente o ônibus que foi flagrado em alta velocidade entre os dias 1º e 31 de janeiro. Também determinamos a fiscalização pertinente por parte do nosso Setor de Trânsito”, explicou o diretor de Transportes do Município, André Gazzetta.

“Na minha rua, ao invés de diminuir (a velocidade), eles (os motoristas das linhas metropolitanas) estão acelerando mais. Um ônibus daquele tamanho, numa rua residencial apertada, acima de 40 km/h é um crime. E duvido que os tacógrafos estejam sendo mostrados (aos fiscais da EMTU)”, relatou um morador do bairro. “Os motoristas correm como se estivessem numa avenida. Estamos falando de um local com inúmeras crianças e pessoas saindo de suas garagens”, acrescentou o reclamante.

RESPOSTA

Na rápida resposta ao ofício do Município, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos informou que o Consórcio BUS+, concessionário das linhas intermunicipais, já foi comunicado das reclamações apresentadas e “orientado a reforçar junto aos condutores da frota metropolitana os procedimentos de direção defensiva, bem como os limites de velocidade permitidos pela legislação vigente”.

“Três dias após termos enviado o ofício cobrando providências, fomos informados pelo gerente regional de Campinas, Edson Thomaz Zilião, que o órgão vai tomar as providências, inclusive se prontificou a enviar os discos de tacógrafo do veículo citado na denúncia pelos moradores”, agradeceu André Gazzetta.

Os horários de partida das linhas metropolitanas podem ser acompanhados no site www.emtu.sp.gov.br e aplicativo “EMTU OFICIAL”, sendo possível aos usuários acompanhar os itinerários, os pontos de paradas e a posição dos ônibus em tempo real.