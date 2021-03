Ex-técnico do Rio Branco morre de Covid

Faleceu nesta quarta-feira, em Manaus (AM), o treinador Ruy Scarpino. Aos 59 anos, o comandante foi a óbito após complicações da COVID-19. Ruy foi jogador e treinador do Rio Branco. Internado às pressas quando se preparava para deixar Manaus após ser demitido do Amazonas FC, Ruy Scarpino teve uma piora no quadro e, com 80% dos pulmões comprometidos, foi intubado no início da semana.

Campeão paulista de 2002 e da Série C do Brasileiro de 2003, ambos pelo Ituano, Ruy Scarpino é rodado no interior de São Paulo, também passando por Sertãozinho, Atlético Sorocaba, União Barbarense, Itapirense, São José, Capivariano, Catanduvense, Red Bull Brasul, Santo André, São Bernardo, Linense, Noroeste, Rio Branco e Taquaritinga.