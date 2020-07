Ex-RBD estrela série na Netflix

As tentações mais sombrias chegam à Netflix pelas mãos de Maite Perroni, ex-estrela da novela infanto juvenil Rebelde- RBD. A atriz e cantora Mexicana será a protagonista de uma história de traição, crime e paixão.

A Netflix divulgou hoje o trailer oficial de “Desejo Sombrio” e o lançamento acontece na plataforma no dia 15 de Julho. Na série a prestigiada advogada e professora universitária Alma Solares (Maite Perroni) vai passar um tempo com uma amiga que está vivendo o luto de uma separação. Nesse período, ela tem um encontro ardente com um de seus alunos, interpretado por Alejandro Speitzer. Quando volta para sua família, ela decide esquecer o que aconteceu, mas as coisas não são tão fáceis como parecem. O que era para ser uma simples aventura se torna uma paixão arrebatadora e uma obsessão perigosa, trazendo à tona segredos que podem mudar o rumo de sua vida.

A forte atração entre os personagens de Perroni e Speitzer colocará o casamento dela em jogo e trará a tona uma trama de assassinato, com direito à investigação e mistério, dificultando o público de identificar quem é culpado ou inocente nesta história polêmica.

O elenco traz ainda os atores mexicanos Jorge Poza, Regina Pavón e Erik Hayser. A série é escrita por Leticia López e dirigida por Pitipol Ybarra e Kenya Márquez. O lançamento mundial acontece no dia 15 de Julho.

Maite Perroni ficou conhecida no Brasil ao integrar o elenco principal da novela Rebelde e do grupo musical RBD. Mais de uma década após o sucesso da novela e grupo juvenil, Maite mantém uma grande quantidade de fãs Brasileiros e tem o país como um de seus principais mercados, na música e atuação. A atriz e cantora já veio ao país algumas vezes com suas turnês e se consagrou como uma das mais queridas artistas internacionais no país, sendo indicada para prêmios e alcançando posições de destaque nas listas de cantoras mais ouvidas no Brasil. Com mais de meio bilhão de visualizações no youtube e cerca de 950 mil ouvintes mensais no Spotify, Maite faz sucesso na música, atuação e publicidade.

Link do Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Y1si6GmjXKc