Ex-presidente, Sardelli comemora 108 anos do Rio Branco

Ex-presidente do Rio Branco Esporte de Americana, o prefeito da cidade Chico Sardelli/PV usou as redes sociais para comemorar os 108 anos do clube. Sardelli deve muito ao Rio Branco e o clube deve a ele. Na sua presidência, o clube viveu seu período áureo, na última década do século passado, revelando jogadores e estando entre os mais fortes do Estado.

Mas o clube também transformou Sardelli em um personagem famoso no meio político e esportivo. Ele foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol e se tornou conhecido em todo o Estado.

Abaixo a postagem de Sardelli no instagram.

Nosso amado Tigre comemora hoje 108 anos de história, de lágrimas e de conquistas que fizeram bater mais forte cada coração riobranquense. Estou ansioso para a volta dos jogos com público nos estádios, queremos ver o Rio Branco nos gramados de novo!

Parabéns, Rio Branco Esporte Clube, pelo seu aniversário! Ainda comemoraremos com muitos gols!

#PraCegoVer A foto mostra Chico de braços abertos, sorrindo e vestindo a camisa do Rio Branco em frente a um painel do clube nas cores preto e branco.

#Americana #RioBrancoEC #FutebolInterior #Futebol