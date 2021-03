Ex-prefeito Manoel Samartin é vacinado em Nova Odessa

O empresário e ex-prefeito de Nova Odessa, Manoel Samartin, de 77 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na sexta-feira (12). A imunização ocorre no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa e nesta segunda, dia 15, inicia com o grupos de idosos com idade acima dos 76 anos. Foi recebido novo lote com 490 doses da vacina CoronaVac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

“Tomei hoje a primeira dose da vacina contra covid! Estava ansioso para chegar este dia. Sempre acreditei na proteção que as vacinas nos proporcionam. Aproveito para agradecer a todos que estão nos prestando esse trabalho tão importante”, comunicou Samartin em seu perfil oficial no Facebook.

“A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 avança em Nova Odessa. O trabalho segue e é importante deixar claro que as ações só vão avançar, da forma que gostaríamos, quando chegar vacinas em quantidade suficiente para fazer a cobertura de todo o grupo prioritário, que abrange idosos com idade a partir dos 60 anos”, afirmou a enfermeira e coordenadora da Vigilância Epidemiológica Paula Mestriner.

Na sexta-feira (12) foi atingida a marca de 2.173 primeiras doses aplicadas, o que representa 3,46% da população estimada de Nova Odessa. Em relação à segunda dose, a semana “fechou” com 834 aplicações de reforço já feitas – o que garante a imunização da pessoa após cerca de duas semanas. O ginásio conta com tenda drive-thru para atendimento, dentro do veículo, dos idosos com dificuldade de locomoção.