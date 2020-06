Ex-PCdoB, Branca vem a vereadora no PV

A ex-líder estudantil Branca Paulino saiu do PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e escolheu o PV (Partido Verde) para sua nova empreitada com sua pré-candidatura a vereadora em Americana. Tecnóloga Têxtil e Empreendedora, Branca quer reforçar o Setor Industrial Têxtil, que diz precisar de mais atenção nessa nova conjuntura econômica nacional, assim como as pequenas e médias empresas que podem fortalecer contato a economia local.

Branca foi militante da Juventude pela UNE (União Nacional dos Estudantes) e pelo DCE Fatec tendo como principal pauta a Bolsa de Permanência Estudantil. Agora aos 34 anos, Branca quer atuar com mais dedicação à luta das Mulheres

Segue texto publicado por Branca Paulino nas redes sociais:

“A Política Estudantil foi Missão dada e missão cumprida do Colégio até a Faculdade dediquei minha juventude à luta pela Educação Pública e as pautas dos trabalhadores e da Juventude. Fui lapidada ao lado de gigantes! É com alegria que aceitei o desafio de construir o Movimento de Mulheres no @pv43oficial @pvmulher ao lado do meu amigo @chicosardelli que tb ama o Têxtil e um grande time que está comigo nessa nova fase! Agradeço à todas e todos que me apoiaram nos últimos anos em Americana e tb de cada cidade, estado e cada cantinho desse país, nas escolas, nas ruas e universidades em que fui tão bem acolhida! Estaremos todos em defesa da Democracia, da Educação Pública, das Mulheres, da Juventude, dos Trabalhadores, por toda forma de amar e ser livre, pela liberdade religiosa e tudo de bom que nosso povo merece! A Pré Candidatura à Vereadora por Americana não é minha, mas sim de todas e todos que queiram construir esse projeto com muitas mãos!”