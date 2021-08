Ex-Panicat se encanta com tratamento sem dor para varizes

Preocupada em cuidar da saúde e reverter alguns vasinhos que apareceram em suas belas pernas, além de prevenir o surgimento de varizes, a modelo e ex-panicat Babi Muniz passou em uma consulta com o médico vascular, Dr. Gustavo Marcatto, em São Paulo.

Babi ficou impressionada com os modernos e tecnológicos métodos utilizados pelo especialista para tratar os vasinhos que sempre são um incômodo e, muito além da estética, podem se transformar em um problema maior no futuro.

“Estou aqui hoje com o Dr. Gustavo, médico vascular, que trata vasinhos e varizes de uma maneira que eu nem sabia que existia, com o uso de laser. Estou iniciando um planejamento para fazer o tratamento e logo vou contar tudo para vocês”, disse Babi em seu Instagram.

De acordo com o Dr. Gustavo, a modelo procurou atendimento por conta de um problema genético, que causa incômodo estético e como forma de prevenir varizes no futuro. “Nesse primeiro contato realizamos um exame físico completo e da saúde vascular da paciente através da fleboscopia com infravermelho (procedimento indolor com iluminação de camadas mais profundas da pele para análise dos vasos sanguíneos) e de um equipamento que produz uma realidade aumentada e mostra as varizes que estão abaixo da pele e não são possíveis de serem visualizadas a olho nu”, explica o especialista.

“Fazemos o tratamento de vasinhos e varizes sem necessidade de cortes, cirurgia e nem repouso. A pessoa vem no consultório, passa pela sessão e já pode voltar para casa e retomar sua rotina normalmente. Usamos algumas técnicas da analgesia e a paciente não sente dor em momento algum”, relata o Dr. Gustavo.

Babi, que já tinha feito alguns tratamentos para acabar com os vasinhos, mas não obteve o resultado desejado, já está ansiosa para experimentar, de fato, o moderno procedimento com laser e sair do consultório com as pernas lindas e livres dos tão indesejados vasinhos.