Ex-Miss SP Marissol Savagin mostra looks tendência Primavera Verão

As temperaturas começaram a subir e assim, as tendências que marcarão a temporada Primavera/Verão vem surgindo cada vez mais fortes. Mas desta vez, após um longo período de quarentena, nasceu uma nova regra: o conforto se une ao estilo e a sofisticação e se torna um dos pilares que ditam a moda. Pensando nisso, Marissol Savagin, it girl especialista em moda e dona de mais de 10 coroas em concursos de beleza, posa mostrando como se manter estilosa e confortável. Tons vibrantes, neon, babados, tecidos bem leves e fluidos: Assim tem estado o feed da it girl, que dá dicas das novas tendências super inclusivas, para todos os tipos de corpo. Cores vivas para celebrar a vida O momento é para apostar em tudo que traz positividade e alegria. Não seria diferente na hora de montar o look. Tons alegres e vibrantes tem sido a grande aposta de Marissol para a próxima temporada. Além disso, o neon continua fortíssimo, mas segundo a it girl, “com novas propostas e tons como o verde limão ou o laranja que é o mais marcante de todos”. Para quem tem a paleta de cores em tons frios, não tem problema. O segredo é o mesmo: Escolher cores alegres, que transmitam esperança e impressões positivas. O que também continua em alta são as estampas em animal print, que quando aliadas aos tons divertidos, são garantia de sucesso, deixando qualquer look ainda mais marcante.